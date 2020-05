Η κρίση του κορονοϊού μπορεί να έχει στοιχίσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ όμως οι Αμερικανοί κροίσοι έγιναν ακόμη πλουσιότεροι.

Το διάστημα μεταξύ 18ης Μαρτίου και 19ης Μαΐου, οι 600 Αμερικανοί μεγιστάνες είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά 434 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι μια αύξηση ύψους 15% σε διάστημα δύο μηνών, βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε χθες το περιοδικό Forbes.

Τα μέτρα απομόνωσης του πληθυσμού, το κλείσιμο των εστιατορίων και των καταστημάτων είχαν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των διαδικτυακών αγορών και την ανάγκη οι πολίτες να παραμένουν συνδεδεμένοι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στο να εκτοξευθεί στο χρηματιστήριο η αξία των μετοχών της Amazon, του Facebook και γενικότερα των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, η περιουσία του Τζεφ Μπέζος (Amazon) αυξήθηκε κατά 30% και πλέον και εκείνη του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδιοκτήτη του Facebook, άνω του 46%, σύμφωνα με τις εκθέσεις των Americans for Tax Fairness και Institute for Policy Studies Program for Inequality, στις οποίες βασίστηκε το Forbes.

Από την 16η Μαρτίου, όπου ξεκίνησε η εφαρμογή των πρώτων μέτρων καραντίνας στις ΗΠΑ, η αξία του τίτλου του Facebook ενισχύθηκε κατά σχεδόν 60%, εκείνου της Amazon κατά 45%, εκείνου του Netflix κατά 46%, εκείνου της Apple κατά 31%.

Και όλο αυτό δεν δείχνει να σταματάει, καθώς οι τίτλοι Amazon και Facebook ανήλθαν αυτήν την εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό.

Αντιθέτως, οι δισεκατομμυριούχοι των κλάδων των ταξιδιών, των ξενοδοχείων ή του λιανικού εμπορίου είδαν τις περιουσίες τους να καταρρέουν την ίδια περίοδο, καθώς οι τομείς αυτοί έχουν άμεσα πληγεί από τα δραστικά μέτρα για την αναχαίτιση του κορονοϊού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ