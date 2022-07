Οι παραιτήσεις “πέφτουν” βροχή και όσο κι αν ήθελε ο Μπόρις Τζόνσον να παραμείνει στο τιμόνι της Βρετανίας, φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν. Με τις αποχωρήσεις από την κυβέρνησή του να πλησιάζουν τις 50, είναι πια θέμα ωρών οι εξελίξεις.

Την είδηση ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραιτείται από την ηγεσία της Βρετανίας μετέδωσαν Mirror και BBC. Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα κάνει δηλώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Sun έγραψε ότι ο Τζόνσον θα παραμείνει στην ηγεσία των Συντηρητικών μέχρι να εκλεγεί νέος πρόεδρος του κόμματος μέσα στο καλοκαίρι.

Ήδη έξω από τη Downing Street όλοι περιμένουν το διάγγελμα παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες σήμερα, αλλά δεν διευκρίνισε το πότε.

Μετά την παραίτηση οκτώ υπουργών τις δύο τελευταίες ώρες, ο Τζόνσον, απομονωμένος και ανήμπορος, αναμένεται να δεχθεί το αναπόφευκτο και να ανακοινώσει αργότερα σήμερα ότι παραιτείται, ανέφεραν δημοσιεύματα του Τύπου.

«Ο Μπόρις Τζόνσον θα παραιτηθεί σήμερα από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής του BBC Κρις Μέισον.

Έχει προηγηθεί νέο μπαράζ παραιτήσεων υπουργών και υφυπουργών. Πλέον, σχεδόν 50 (!) μέλη της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον έχουν εγκαταλείψει τον πρωθυπουργό τους, αρνούμενοι να του συγχωρέσουν ακόμη ένα σκάνδαλο, μετά το partygate και τις… μαζώξεις εν μέσω lockdown στη Downing Street.

Οι πρώτοι της… ημέρας που παραιτήθηκαν ήταν ο υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία Μπράντον Λιούις και η υφυπουργός Οικονομικών Έλεν Γουάτελι. Ακολούθησε ο υπουργός Ασφαλείας Ντέμιαν Χιντς και άλλοι δυο υφυπουργοί, ο αρμόδιος για τις συντάξεις Γκάι Όπερμαν και ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Φίλιπ. Όλοι τους με τον ίδιο παρανομαστή: αφού δεν φεύγει ο Τζόνσον, φεύγουν εκείνοι.

Εκτός που δεν παραιτείται είναι ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, όχι όμως γιατί θέλει να παραμείνει ο Τζόνσον αλλά γιατί, όπως είπε, έχει υποχρέωση να κρατήσει τη χώρα ασφαλή και δεν μπορεί να αφήσει «άδεια τα γραφεία του κράτους». Γι’ αυτό κάλεσε τους συναδέλφους του στο κόμμα να εξαναγκάσουν τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί από την κυβέρνηση.

«Το κόμμα έχει ένα μηχανισμό για να αλλάζει ηγέτες και αυτός είναι ο μηχανισμός που συμβουλεύω τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν», έγραψε ο Γουάλας σε μήνυμά του στο Twitter.

A number of us have an obligation to keep this country safe,no matter who is PM. The Party has a mechanism to change leaders and that is the mechanism which I advise colleagues to use. In the meantime,the public would not forgive us if we left these Offices of State empty. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 7, 2022

A number National Security Ministers are directly involved in authorising, on a daily basis, operations to defend the UK & its citizens. These authorisations range from warrants, live operations and wider deployments as well as responses to, Terrorist,Cyber and other of attacks. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 7, 2022

Παραίτηση 48 ώρες μετά

Ακόμη και η νέα υπουργός Παιδείας Μισέλ Ντόνελαν, η οποία διορίστηκε από τον Μπόρις Τζόνσον μόλις προχθές, δήλωσε παραιτείται επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εξαναγκασθεί ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί.

«Δεν βλέπω να μπορείτε να συνεχίσετε με κανένα τρόπο, αλλά χωρίς έναν επίσημο μηχανισμό για να σας απαλλάξουμε από τα καθήκοντά σας, φαίνεται πως ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό δυνατό είναι να σας υποχρεώσουμε αυτοί που παραμένουμε στο υπουργικό συμβούλιο», έγραψε η Ντόνελαν στην επιστολή παραίτησής της λέγοντας πως «ικέτευσε» τον Τζόνσον χθες, Τετάρτη, να παραιτηθεί.

«Μας φέρατε σε μια αφόρητη κατάσταση … ως κάποια που βάζει πάνω απ’ όλα την ακεραιότητα, δεν έχω άλλη επιλογή», σημείωσε η Ντόνελαν που δεν έμεινε ούτε… 48 ώρες στη θέση της!

Πυρά κι από τον «τσάρο»

Η νέα υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, ο νέος υπουργός Οικονομίας, Ναντίμ Ζαχάουι, παραμένει αλλά κι εκείνος καλεί τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί.

«Αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και μόνο χειρότερα μπορεί να εξελιχθεί για εσάς, για το Συντηρητικό Κόμμα και κυρίως για ολόκληρη τη χώρα», έγραψε ο Ζαχάουι στο Twitter έπειτα από την παραίτηση περισσότερων από 50 υπουργών, υφυπουργών και συμβούλων από την κυβέρνηση.

«Πρέπει να πράξετε ορθά και να παραιτηθείτε τώρα», κάλεσε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Ο Ζαχάουι δεν είπε ότι παραιτήθηκε, αλλά δήλωσε ότι χθες το απόγευμα επισκέφθηκε το γραφείο του πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ μαζί με συναδέλφους του από το υπουργικό συμβούλιο για να καλέσουν τον Τζόνσον να «παραιτηθεί με αξιοπρέπεια».

«Είμαι συντετριμμένος που δεν άκουσε και που τώρα υπονομεύει τα απίστευτα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης. Η χώρα αξίζει μια κυβέρνηση, η οποία, όχι μόνο θα είναι σταθερή, αλλά και θα ενεργεί με ακεραιότητα. Πρωθυπουργέ, το ξέρετε μέσα στην καρδιά σας ότι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παραιτηθείτε και να παραιτηθείτε τώρα», έγραψε ο Ζαχάουι σε επιστολή του.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

Χθες, ο νέος υπουργός Οικονομικών, ερωτηθείς σχετικά, είχε απαντήσει ότι τυχόν απόφαση για προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα λάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.