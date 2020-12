Baby Yoda: Το χριστουγεννιάτικο δώρο του στους λάτρεις του Mandalorian

Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ κοινοποίησε στο Twitter ένα βίντεο, στο οποίο παίζει κιθάρα για τον Γκρόγκου – γνωστό στις λεγεώνες θαυμαστών ως Baby Yoda – στα γυρίσματα της σειράς του Disney + «The Mandalorian».

«Εδώ είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους εκείνους που με ρώτησαν πώς είναι να κάνω παρέα με το Baby Yoda στα γυρίσματα του #TheMandalorian #TheTragedy. Ρίξτε μια ματιά στη #DisneyGallery για περισσότερα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια!» έγραψε ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στο βίντεο ο Αμερικανός σκηνοθέτης παίζει κιθάρα και ο αξιολάτρευτος χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς φαντασίας του σύμπαντος του Star Wars χαμογελάει, κουνάει τα αυτιά του και γέρνει το κεφάλι υπό τους ήχους της μουσικής.

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN