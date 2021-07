Για το διαζύγιό του με την επί 27 χρόνια σύζυγό του μίλησε για πρώτη φορά ο Bill Gates, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα, ενώ κάποιοι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την ομιλία του.

Ο Bill Gates μίλησε για το γάμο του και το διαζύγιό του σε συνάντηση «off the record» με ερωταπαντήσεις στο συνέδριο της Allen & Co στο Sun Valley του Idaho στο camp των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τη New York Post.

Ένας από τους παρευρισκόμενους ανέφερε πως ο Gates «παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα» και «αναφέρθηκε στο γεγονός πως το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος». Ένας από τους παρευρισκόμενους προσέθεσε: «Έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος. Είχαν βουρκώσει τα μάτια του».

Κι ενώ κάποιοι περιέγραψαν τα λόγια του ως πολύ συγκινητικά, κάποιοι άλλοι δεν εντυπωσιάστηκαν από τη στάση του μεγιστάνα. Τον περιέγραψαν απόμακρο και «νευρικό», ενώ υποστήριξαν ότι απέφυγε αρκετούς παρευρισκόμενους που προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν.

Μάλιστα, ένας από τους καλεσμένους έσπευσε να δηλώσει: «Ο Bill Gates, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν μ…».

Τη συνέντευξη φιλοξένησε η δημοσιογράφος του CNBC Becky Quick, ενώ ο Bill Gates δεν αναφέρθηκε καθόλου σε «εξωσυζυγική σχέση» όταν κλήθηκε να μιλήσει για το λόγο που το ζευγάρι οδηγήθηκε στο διαζύγιο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μετά την είδηση ότι το ζευγάρι Gates χωρίζει μετά από 27 χρόνια γάμου ο δισεκατομμυριούχος δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες για εξωσυζυγικές σχέσεις αλλά και για τη φιλική σχέση του με τον παιδόφιλο, Jeffrey Epstein.

Τονίζεται πως στα έγγραφα του δικαστηρίου η Melinda αναφέρει ότι ο γάμος τους είχε πληγεί ανεπανόρθωτα, ενώ την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο ίδιος ως πρόεδρος της Microsoft είχε σχέση με υπάλληλο της εταιρείας. Παραιτήθηκε, δε, το 2020 όταν ξεκίνησε σχετική έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.