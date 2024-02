Boeing 737 MAX 9: Ελέγχεται ο στόλος αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Επιθεωρήθηκε σχεδόν το 94% των αεροσκαφών Boeing 737 MAX 9, δύο αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι έλεγχοι γίνονται μετά το περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου, όταν είχε αποκολληθεί πόρτα στη διάρκεια πτήσης της Alaska Airlines.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε πως σχεδόν το 94% των αεροσκαφών Boeing 737 MAX 9 δύο αμερικανικών εταιρειών έχει επιθεωρηθεί και εξυπηρετεί ξανά τις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Η FAA είχε καθηλώσει τα αεροσκάφη MAX 9 της εταιρείας Boeing προκειμένου να διενεργηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι ασφαλείας στον απόηχο του ατυχήματος της 5ης Ιανουαρίου, όταν είχε αποκολληθεί πόρτα στη διάρκεια πτήσης της Alaska Airlines.

