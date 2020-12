CIA: Το απίστευτο τεστ παρατηρητικότητας που έβαλε φωτιά στο Twitter

Ένας απίστευτος γρίφος από τη CIA στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, έβαλε φωτιά. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, τεστάρει την παρατηρητικότητά μας, και αναζητά… υποψήφιους συνεργάτες.

“Δοκιμάστε τις ικανότητές σας στην ανάλυση. Τι ώρα είναι στη φωτογραφία;” έγραψε στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter η CIA, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, μαζί με μία φωτογραφία εποχής που απεικονίζει παγωμένους δρόμους, χιονισμένα σχολικά λεωφορεία και πλαγιές με έλατα καλυμμένα με χιόνι, και αμέσως το ίντερνετ πήρε φωτιά.

Η CIA είχε μάλιστα δοκιμάσει τις αντοχές του Twitter πριν λίγους μήνες με ένα επίσης viral τεστ παρατηρητικότητας, και αυτή τη φορά επανέρχεται με νέο τεστ, ζητώντας από τον κόσμο να βρει τι ώρα είναι στην τοποθεσία που απεικονίζεται στη φωτογραφία.

Όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να λύσουν τον γρίφο, με πολλούς να προβάλλουν την θεωρία πως είναι είτε 3 μ.μ., είτε 11 π.μ. ή 7 π.μ.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo?