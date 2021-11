Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε σήμερα Τρίτη (2.11.2021), κατά τη διάρκεια της COP26, να δαπανήσει 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της τα επόμενα πέντε χρόνια για την προστασία των δασών, συμπεριλαμβανομένων 250 εκατ. ευρώ για χώρες στη Λεκάνη του Κονγκό στην Κεντρική Αφρική.

«Χρειάζεται να ακούσουμε καλύτερα τις γηγενείς κοινότητες, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους εμπόρους… Να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να εργαστούμε ο ένας με τον άλλον, να σταματήσουμε την αποψίλωση των δασών», επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στη διάσκεψη COP26 στη Γλασκώβη της Σκωτίας.

Forests are the green lungs of the earth. We need to protect and restore them.



I gladly announce that we are pledging €1 billion to protect forests worldwide.



This is a clear sign of our commitment to lead global change to protect our planet in line with #EUGreenDeal. #COP26 pic.twitter.com/3LJaxXhhSm