Η Darcey Clegg γεννήθηκε το 2016 στο Μάντσεστερ. Ήρθε στον κόσμο μόλις 1.100 γραμμάρια και κρατήθηκε ζωντανή σε μία σακούλα σάντουιτς! Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, κάνει το θαύμα και πάει σχολείο.

Η μικρή Darcey Clegg είδε το πρώτο φως τον Σεπτέμβριο του 2016 με επείγουσα καισαρική τομή – τρεις μήνες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Γεννήθηκε στο μέγεθος μίας σακούλας ζάχαρης και κρατήθηκε ζωντανή κόντρα σε όλες τις πιθανότητες.

Το μωράκι από το Μάντσεστερ χρειάστηκε να παλέψει για τη ζωή του στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου «Royal Oldham», μέχρι που – ως εκ θαύματος – επέστρεψε στο σπίτι της στις 30 Δεκεμβρίου μετά από 64 ημέρες νοσηλείας, αναφέρει το goodnewsnetwork.org.

Φέτος ξεκινά το σχολείο και η μαμά, η 50χρονη Gill Glegg, δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη. «Η Darcey είναι καταπληκτική. Ήταν τόσο μικροσκοπική μέσα σε εκείνη τη μικρή σακούλα σάντουιτς, που δεν ήξερα αν θα τα κατάφερνε», λέει και προσθέτει: «Είναι τόσο συγκινητικό να τη βλέπω να ξεκινάει το σχολείο. Έχουμε πάρει τη στολή της και τα πάντα έτοιμα».

