Debate: Η χορογραφία της Κάμαλα Χάρις που ζάλισε τον Ντόναλντ Τραμπ – «Πήρε την κάτω βόλτα»

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ενίοτε ως φάρσα και αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα από το debate ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ για το οποίο συζητά όλος ο πλανήτης.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αναγκάστηκε μετά την τραγική εμφάνισή του στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει από την κούρσα για την Προεδρία των ΗΠΑ και να δώσει την θέση του στην Κάμαλα Χάρις.

Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποχωρήσει μεν από την κούρσα αλλά σίγουρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μετά την πολύ κακή εμφάνισή του και με την Κάμαλα Χάρις να έχει κερδίσει όλες τις εντυπώσεις.

Και αυτό φάνηκε και από το εξώφυλο του Time που ακολούθησε την τηλεμαχία.

TIME’s new cover: How Kamala Harris knocked Donald Trump off course https://t.co/GrCofd8PKV pic.twitter.com/fQc1qrilpH — TIME (@TIME) September 11, 2024

Τον στρίμωξε – Μια ολόκληρη χορογραφία

Το debate φιλοξενήθηκε από το ABC News. Η Κάμαλα Χάρις στήνοντας με τους συνεργάτες της μια ολόκληρη χορογραφία στην αρχή πλησίασε τον Ντόναλντ Τραμπ για να συστηθεί, καθώς τον συναντούσε για πρώτη φορά. Έδωσε το χέρι σπάζοντας ένα ρεκόρ αυτό της πρώτης χειραψίας σε προεδρικό ντιμπέιτ από την εκστρατεία του 2016.

She won the #debate in the first 5 seconds when she chased him down for a handshake and he looked afraid. pic.twitter.com/HuyoLL2j47 — Marcus James Dixon (@marcusdixon) September 11, 2024

Η Χάρις κατάφερε να στριμώξει τον Τραμπ, θίγοντας θέματα όπως οι ποινικές του δίκες, η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και η στάση του πρώην προέδρου για το δικαίωμα στην άμβλωση, με τον Τραμπ να αναγκάζεται να υπερασπιστεί το παρελθόν του αντί να επιτεθεί άμεσα στη Χάρις.

Ειδικά όσον αφορά στις αμβλώσεις, η Χάρις υπερτόνισε τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, ενώ ο Τραμπ επικεντρώθηκε έντονα στο θέμα της μετανάστευσης και της εγκληματικότητας των μεταναστών, παρουσιάζοντάς το ως κεντρικό ζήτημα. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να ελέγξει τη συζήτηση, η Χάρις κατάφερε να προβάλει τον εαυτό της ως μια πιο σταθερή και ενωτική εναλλακτική επιλογή έναντι μιας προεδρίας Τραμπ.

Μακριά από τις «κακοτοπιές»

Η υποψήφια των Δημοκρατικών απέφυγε να παρασυρθεί από τις επιθέσεις του Τραμπ και επικεντρώθηκε στην προσφορά μιας οραματικής ηγεσίας για ένα πιο σταθερό και ενωμένο έθνος, κάνοντας σαφές το μήνυμά της.

Γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει τεκμηρίωση όσον αφορά στα fake news που υιοθετεί ο Τραμπ η Κάμαλα Χάρις τον ώθησε προς τα εκεί με τους συντονιστές του ABC News να τον βγάζουν ψεύτη όταν εκείνος έλεγε ότι οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν τις αμβλώσεις μετά τη γέννηση, και ότι Αϊτινοί μετανάστες τρώνε κατοικίδια ζώα σε μια πόλη του Οχάιο.

Trump pushes baseless claim about immigrants eating pets in the presidential debate.



The biggest moments from the debate: https://t.co/wnH0ZnF8lJ pic.twitter.com/WpRt3USdzt — TIME (@TIME) September 11, 2024

Η Κάμαλα Χάρις πρόσαψε στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «περίγελος» των ξένων ηγετών, τονίζοντας πως «χειραγωγείται» από «δικτάτορες», κατά τη πρώτη τηλεμαχία τους στη Φιλαδέλφεια, που μονοπωλείται από πικρές και σκληρές κατηγορίες.

«Έχω γυρίσει τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κι οι ηγέτες του κόσμου όλου περιγελούν τον Ντόναλντ Τραμπ», διαβεβαίωσε η κυρία Χάρις, επιμένοντας πως είναι «διαβόητο» το ότι «δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες εύχονται να γίνετε ξανά πρόεδρος διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως μπορούν να σας χειραγωγήσουν κολακεύοντάς σας και κάνοντάς σας χάρες».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις πως είναι «μαρξίστρια». «Είναι μαρξίστρια. Όλοι το ξέρουν πως είναι μαρξίστρια. Δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Αντέγραψε το πρόγραμμα του Μπάιντεν, που συνοψίζεται σε τέσσερις φράσεις. Αυτές είναι απλά ‘θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους φόρους’. Δεν έχει πρόγραμμα», επέμεινε ο Τραμπ.

Vice Pres. Kamala Harris and former Pres. Trump faced off in a heated presidential debate hosted by @ABC News.



Here are some key takeaways: https://t.co/TPlqzBNQJC pic.twitter.com/z6vRNsxOqk — ABC News (@ABC) September 11, 2024

Στο μεταναστευτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι οι Αϊτινοί μετανάστες τρώνε «γάτες και σκύλους» σε πόλη της πολιτείας Οχάιο. «Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε σκύλους, οι άνθρωποι που ήρθαν, τρώνε γάτες. Τρώνε οικόσιτα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και είναι ντροπή», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τις διαψεύσεις από μέρους των τοπικών αρχών. Ο δημοσιογράφος του ABC Ντέιβιντ Μιούιρ τον διέψευσε επιτόπου.

Ο Τραμπ με τη σειρά του προσπάθησε να συνδέσει την κ. Χάρις με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αμφισβητώντας ότι δεν είχε ενεργήσει σύμφωνα με τις προτεινόμενες ιδέες της ενώ ήταν Αντιπρόεδρος.

H Χάρις επέκρινε δριμύτατα τον Τραμπ για την κατάσταση της οικονομίας και της Δημοκρατίας όταν έχασε την εξουσία, καθώς η πανδημία του COVID-19 έπληξε την χώρα και αφού οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Αυτό που κάναμε είναι να καθαρίσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ», είπε η κ. Χάρις.

Η Αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε την μετατόπιση της σε πιο μετριοπαθείς θέσεις σχετικά με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη πετρελαίου, την επέκταση του Medicare για όλους και τα υποχρεωτικά προγράμματα αγοράς όπλων, επιμένοντας ότι οι «αξίες της παραμείνουν ίδιες».

Η κ. Χάρις, μηδενίζοντας μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές ευπάθειες του Τραμπ, έθεσε το τέλος στα εθνικά δικαιώματα αμβλώσεων ενώπιον του πρώην Προέδρου για τον ρόλο του στον διορισμό τριών δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψαν τον νόμο Ρο κατά Γουέιντ, επιτρέποντας σε περισσότερες από 20 πολιτείες της χώρας να τις απαγορεύσουν. Την αποκάλεσε η «απαγόρευση των αμβλώσεων του Τραμπ».

Η κ. Χάρις έδωσε μια από τις πιο δυναμικές απαντήσεις της, καθώς περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες στερήθηκαν την ιατρική φροντίδα των αμβλώσεων και άλλες επείγουσες υπηρεσίες και είπε ότι ο Τραμπ θα αναγνωρίσει την εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων εάν κερδίσει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ψέμα» και είπε: «Δεν υπογράφω απαγόρευση και δεν υπάρχει λόγος να υπογράψω απαγόρευση».

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας πως δεν έχει «καμιά αμφιβολία» ότι ο λόγος που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του στα μέσα του Ιουλίου ήταν οι επικρίσεις των αντιπάλων του. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως χτυπήθηκα από σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας όσων είπαν για μένα», είπε ο πρώην πρόεδρος, που τραυματίστηκε στο αυτί όταν διαπράχθηκε η απόπειρα. «Μιλάνε για δημοκρατία», λένε πως «είμαι απειλή για τη δημοκρατία. Αλλά αυτοί είναι η απειλή», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

Η Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε τον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ πως θέλει να «διχάσει» ξανά τη χώρα στο ζήτημα των φυλετικών σχέσεων. «Πιστεύω πως είναι τραγωδία πως έχουμε κάποιον που θέλει να γίνει πρόεδρος και μόνιμα, σ’ όλη του την καριέρα, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των φυλετικών σχέσεων για να διχάσει τους Αμερικανούς», είπε. Ο πρώην πρόεδρος απάντησε, ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενη δήλωσή του κατά την οποία η Χάρις «έγινε» μαύρη για εκλογικούς λόγους, ότι «διάβασε πως είναι μαύρη».

Η Χάρις στόχευσε στα αδύναμα σημεία του Τραμπ, με έμφαση στις νομικές του περιπέτειες και την αμφιλεγόμενη θητεία του ως προέδρου, ενώ ο Τραμπ απάντησε με έντονες δηλώσεις, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τις θέσεις του και να μειώσει τη Χάρις. Το ντιμπέιτ ανέδειξε τις νέες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, με την πλειονότητα των αμερικανικών μέσων να χαρακτηρίζουν την Χάρις τη νικήτρια της βραδιάς.