Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drones ιρανικής κατασκευής εναντίον της πόλης Μπίλα Τσέρκβα της Ουκρανίας, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου. Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα (5/10/2022) ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με χρήση ιρανικών drones στην περιοχή του Κιέβου. Τον Σεπτέμβριο, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ρωσικές επιθέσεις τέτοιου τύπου στην Οδησσό.

«Τη νύχτα ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με drones τύπου Shahed- 136 εναντίον της Μπίλα Τσέρκβα», με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές, ανέφερε ο Ολέξι Κουλέμπα στο Telegram.

«Υπήρξαν έξι πλήγματα και εκρήξεις», διευκρίνισε ο ίδιος κάνοντας λόγο για έναν τραυματία και ζημιές σε υποδομές της πόλης που μετρούσε περίπου 200.000 κατοίκους πριν τη ρωσική εισβολή και όπου υπάρχουν πολλές στρατιωτικές μονάδες.

Η νότια διοίκηση του ουκρανικού στρατού από την πλευρά της επεσήμανε στο Telegram ότι κατέρριψε έξι drones του ίδιου τύπου τη νύχτα. Η εκπρόσωπος της διοίκησης Νατάλια Γκουμενιούκ διευκρίνισε ότι τα drones καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Μικολάιφ.

At night #russian occupiers attacked city of Bila Tserkva, #Kyiv region, with #Iran-made kamikaze drones Shahed-136 type.

Civil infrastructure has been caught on fire. At least one person was injured.

Ukrainian rescuers are working on the ground.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/guU94TyZpZ