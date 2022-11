Το FBI προειδοποίησε σήμερα (3.11.2022) για απειλές κατά των εβραϊκών συναγωγών στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» για πιθανές επιθέσεις.

«Επί του παρόντος ζητάμε να λάβετε κάθε προφύλαξη για να προστατεύσετε την κοινότητά σας και τις εγκαταστάσεις σας», αναφέρει σε ανάρτηση στα social media το γραφείο του FBI στο Νιούαρκ για τις εβραϊκές συναγωγές του Νιου Τζέρσεϊ.

«Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα. Παραμείνετε σε εγρήγορση. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, καλέστε την αστυνομία», υπογραμμίζει στην ίδια ανάρτηση από το γραφείο του FBI στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την απειλή κατά των συναγωγών στην πολιτεία του και τόνισε πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τις αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλοι οι χώροι λατρείας προστατεύονται επαρκώς.

We are taking a proactive measure with this warning while investigative processes are carried out.