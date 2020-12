Gillian Anderson: Χώρισε με τον συγγραφέα της σειράς The Crown

Φιλικός ήταν ο χωρισμός ανάμεσα στην ηθοποιό Τζίλιαν Άντερσον και τον συγγραφέα Peter Morgan με τον οποίο και συνεργάστηκε για την τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix, The Crown.

Η σχέση τους κράτησε 4 χρόνια. Η 52χρονη Gillian η οποία ερμηνεύει στην επική σειρά του Netflix την Μάργκαρετ Θάτσερ δεν συγκατοίκησε ποτέ με τον Peter. Ήταν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της Βρετανικής σοουμπίζ αφού και οι δυο στον τομέα τους είναι καταξιωμένοι.

