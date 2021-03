Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η 63η τελετή απονομή των βραβείων Grammy δικαίωσε τον τίτλο της μεγαλύτερης βραδιάς της μουσικής. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/3) στο Convention Center του Los Angeles μπορεί να είχε ελάχιστο κόσμο, τα live performances ήταν όμως αρκετά προκειμένου να κρατηθεί ένα κλίμα ζωντάνιας.

Η 63η απονομή των βραβείων Grammy θα μείνει στην ιστορία ως μια χρονιά ρεκόρ. Η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, 28 στο σύνολο, και η Τέιλορ Σουίφτ η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Επίσης, η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης H.E.R κέρδισε χθες το βραβείο Grammy για Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can’t Breathe», έναν ύμνο που καλεί στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βαρβαρότητας στον απόηχο των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη. Το «I Can’t Breathe» αναφέρεται στα τελευταία λόγια που εκστόμισε ο Έρικ Γκάρνερ, ενός μαύρος Αμερικανός, πριν πεθάνει από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2014.

Η ράπερ Megan Thee Stallion βραβεύτηκε επίσης ως καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.

Παρά τις προσπάθειες των διοργανωτών και του παρουσιαστή Τρέβορ Νόα να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα και να δημιουργήσουν κλίμα γιορτής, η αμηχανία και η έλλειψη παλμού ήταν εμφανείς. Άλλωστε όλα φέτος ήταν διαφορετικά.

Η άλλοτε μεγάλη και λαμπερή σκηνή της διοργάνωσης να έχει αντικατασταθεί από μια μικρή πλατφόρμα, στημένη σ’ έναν ανοιχτό χώρο έξω από το Staples Center. Οι λίγοι μετρημένοι καλεσμένοι εναλλάσσονταν σε μετρημένες ροτόντες και όλοι τους φορούσαν μάσκες.

Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες

Άλμπουμ της χρονιάς: “Folklore”, Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς: “Everything I Wanted,” Billie Eilish

Τραγούδι της χρονιάς: “I Can’t Breathe,” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

Καλύτερο act στην κατηγορία R&B: “Black Parade,” Beyoncé

Καλύτερο ραπ τραγούδι: “Savage,” Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

Καλύτερο pop σόλο: “Watermelon Sugar,” Harry Styles

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα: Megan Thee Stallion

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: The New Abnormal, The Strokes

Καλύτερο ροκ τραγούδι: “Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

Καλύτερο ραπ άλμπουμ: King’s Disease, Nas

Καλύτερο ντουέτο / συγκρότημα: “Rain on Me,” Lady Gaga and Ariana Grande

Καλύτερο μουσικό βίντεο: “Brown Skin Girl,” Beyoncé