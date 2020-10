Influencer – αρνητής του κορονοϊού πέθανε στα 33 του από τον φονικό ιό!

View this post on Instagram

НАПОЛНЕНИЕ ДУШИ ЭТО СЕМЬЯ И ДЕТИ. ⠀ Это самые близкие и драгоценные для меня люди в это мире. Мой источник любви и энергии. Дети частичка меня. Они наполняют мою жизнь смыслом. ⠀ Каждый день, когда их вижу, понимаю, что день прошёл не зря. Когда я провожу время с ними, меня наполняет чувство жизни и я что живу не зря. Хочу первым им все показать и открыть, открыть им весь мир. Проживая какие-то свои Детские эмоции заново вместе с ними. ⠀ Быть папой — для меня счастье, самое большое счастье которое наполняет мою жизнь радостью и самим смыслом жизни. ⠀ Наши детки — это любовь. Любовь, которая когда-то соединила меня с Софией. И я всегда бесконечно буду благодарен ей. В детях я вижу продолжение себя продолжение её, продолжение НАС. В девочках — отражение женщины, которую однажды я так сильно и по-настоящему полюбил. ⠀ Находясь с детьми — я счастлив. Время с семьей летит незаметно. И хочется чтобы такое времяпровождение не ЗАКАНЧИВАЛОСЬ НИКОГДА. ⠀ ЧИСТЫЙ КАЙФ, когда мы все месте, вместе что-то делаем, когда кричат «Папаааа», смеются и играют. ⠀ Семья — это самая главная для меня ценность. Что бы не происходило, как бы не менялся, менялся мир, обстоятельства, семья — это часть это моя Душа.