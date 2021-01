Jack Ma: «Εξαφανίστηκε» ο συνιδρυτής της Alibaba – Χαμός στα social media

Ερωτήματα έχει δημιουργήσει η «εξαφάνιση» του δισεκατομμυριούχου στον χώρο της τεχνολογίας Jack Ma. Ο συνιδρυτής του κολοσσού Alibaba, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε μία δημόσια εμφάνιση από τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα σενάρια ξεκίνησαν, όπως αναφέρουν οι NYT, όταν ο Jack Ma δεν εμφανίστηκε στο ως κριτής στο τελευταίο επεισόδιο του δικού του talent show “Africa’s Business Heroes”. Επίσης, δεν αντικαταστάθηκε από κάποιο άλλο στέλεχος της Alibaba και η φωτογραφία του αποσύρθηκε από το site της εκπομπής. Υπενθυμίζεται ότι ο Jack Ma είχε δηλώσει πως ανυπομονούσε να γνωρίσει όσους θα κατάφερναν να φτάσουν στον τελικό.

Εκπρόσωπος της Alibaba, μιλώντας στο CNNi, δήλωσε πως ο Jack Ma δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκπομπή λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και αρνήθηκε να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Japan may enter a state of emergency this week as the country grapples with soaring coronavirus cases, a number of which have been linked to a new, potentially more infectious variant. https://t.co/e6Kx1SHSwJ

Σημειώνεται ότι από την Δευτέρα εικασίες σχετικά με την «εξαφάνιση» του συνιδρυτή της Alibaba γίνονται και στα social media. Πολλά είναι άλλωστε τα σχόλια που κυκλοφορούν στο twitter με trend #JackMa και #Alibaba. Το τελευταίο tweet του Jack Ma στην πλατφόρμα ήταν τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με το investopedia.com.

Alibaba founder Jack Ma has vanished from public life.



The Chinese billionaire hasn’t been seen since making a speech that criticised the Chinese government, most recently dropping out of the final of a TV show in which he was due to be a judge https://t.co/ocSAl8eIeA pic.twitter.com/nEQfSMYakp