Στη δημοσιότητα έδωσε η χήρα του John McAfee ένα σημείωμα, που οι αρχές της Ισπανίας υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το σημείωμα αυτοκτονίας του προγραμματιστή. Ωστόσο, η χήρα του McAfee αφήνει σαφείς αιχμές για την αυθεντικότητά του.

Συγκεκριμένα, η χήρα του John McAfee, Janice, δημοσίευσε στο Twitter το σημείωμα αυτοκτονίας, ενώ τόνισε πως το σημείωμα μοιάζει σαν κάποιος να προσπάθησε να μιμηθεί τα tweet του.

Here is the alleged suicide note found in John’s pocket. This note does not sound anything like someone who has no hope and is contemplating ending their life. This note sounds like one of John’s tweets. #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee pic.twitter.com/QCODfvh8sh