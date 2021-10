Φεμινιστική οργάνωση στην Γαλλία κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής που διοργανώνει τα καλλιστεία «Miss France». Οι διαγωνιζόμενες, όπως υποστηρίζεται στη μήνυση, είναι εκτελούν εργασία και ως εκ τούτου δεν πρέπει γίνονται εις βάρους τους διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης ή γενετικών χαρακτηριστικών.

Ειδικότερα, ο 101ος διαγωνισμός ομορφιάς «Miss France» – όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNN – μηνύεται από τη φεμινιστική ομάδα ακτιβιστών «Osez le féminisme» (Τόλμησε να είσαι φεμινίστρια) και τρεις γυναίκες που δεν «πέρασαν» για διακρίσεις στις προϋποθέσεις συμμετοχής στα καλλιστεία. Ένα έντυπο αίτησης του 2021 για τα καλλιστεία της Γαλλίας αποκάλυψε ότι οι υποψήφιες θα αποκλειστούν εάν δεν πληρούσαν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι διαγωνιζόμενες, σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 1,70, να μην έχουν παντρευτεί και να μην έχουν παιδιά. Δεν έπρεπε επίσης να έχουν extension μαλλιών, τατουάζ και να καπνίζουν. Σύμφωνα με το CNN, η αίτηση ζητά επίσης μέγεθος ρούχων και ζητά από τις υποψήφιες βασίλισσες της ομορφιάς να μην υποστούν σημαντικές σωματικές αλλαγές μετά την αποδοχή τους στον διαγωνισμό. Η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να επιφέρει στον διαγωνιζόμενο πρόστιμο 5.000 ευρώ (5.822 δολάρια), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Miss France.

Επίσης, οι τρεις υποψήφιες, που εμπλέκονται στην αγωγή, απορρίφθηκαν από τα καλλιστεία λόγω της «ηλικίας, του ύψους, για κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα δημοσίως και επειδή έχουν τατουάζ», σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CΝΝ η Alyssa Ahrabare, επικεφαλής του Osez le féminisme.

Η Miss France και η Endemol Productions, η εταιρεία παραγωγής των καλλιστείων, δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα του CNN για σχόλιο.

