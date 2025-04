NASA: Ανήμερα των 70ών γενεθλίων του, επέστρεψε στη γη ο γηραιότερος αστροναύτης

Ο γηραιότερος εν ενεργεία αστροναύτης της NASA, ο Αμερικανός Don Pettit, επέστρεψε στη Γη ανήμερα των 70ων γενεθλίων του.

Η διαστημική κάψουλα Soyuz MS-26 που μετέφερε τον αστροναύτη της NASA, Pettit και τους Ρώσους κοσμοναύτες Alexey Ovchinin και Ivan Vagner, μέλη του πληρώματός του, πραγματοποίησε προσγείωση με αλεξίπτωτο στη στέπα του Καζακστάν στις 06:20 τοπική ώρα (01:20 GMT), σήμερα Κυριακή (20.04.2025).

Οι έμπειροι αστροναύτες, πέρασαν 220 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως, ανακοίνωσε η NASA. Για τον Πέτιτ – ο οποίος έχει περάσει συνολικά 590 ημέρες στο διάστημα – ήταν η τέταρτη αποστολή του.

Η NASA τίμησε τα γενέθλια του, με μια ανάρτηση στα social media, ευχόμενη στον Pettit «χρόνια πολλά» και ασφαλή επιστροφή.

Happy birthday, @astro_Pettit! Many happy returns (including this one)



The MS-26 Soyuz spacecraft touched down in Kazakhstan at 9:20pm ET—or, in local time, 6:20am April 20, Pettit’s 70th birthday. pic.twitter.com/qFM5fAxnA0