NASA: Επιστρέφουν σε ζωντανή μετάδοση οι Αμερικανοί αστροναύτες που εγκλωβίστηκαν στο διάστημα για 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες περιπέτειας (όχι σε κάποια «γωνιά» της Γης αλλά στην άλλη άκρη του διαστήματος), οι 2 Αμερικάνοι αστροναύτες, ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς, επιστρέφουν την Τρίτη (18.03.2025) και επίσημα με διαστημικό σκάφος της εταιρείας SpaceX.

Οι δυο «ξεχασμένοι» αστροναύτες, έχοντας καλώς των πραγμάτων, θα πατήσουν τη Γη την Τρίτη, συνοδεία του Αμερικάνου αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ, και του Ρώσου κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ που έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Κυριακή, με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX.

Την χαρμόσυνη είδηση του μεγάλου come back των 2 αστροναυτών, έκανε γνωστή η NASA με ανακοίνωσή της, στην οποία τόνισε πως το ταξίδι θα γίνει στις 11.57 μ.μ. ώρα Ελλάδας και θα καλυφθεί live ΕΔΩ.

NASA’s next International Space Station crew blasted off Friday, finally clearing the way for Starliner astronauts Barry “Butch” Wilmore and Sunita Williams to be ferried home next week by two other outgoing station crew members, closing out an extended space odyssey.… pic.twitter.com/nqb4XYj4qy