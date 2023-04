Νέα στοιχεία για τον υγρό πυρήνα στο κέντρο του Άρη αποκαλύπτει μια νέα μελέτη, συμβάλλοντας στην κατανόηση του σχηματισμού και της εξέλιξης του πλανήτη. Τα συμπεράσματα και οι σχετικές μετρήσεις δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Η διεθνής διεπιστημονική ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα από το ρομποτικό διαστημικό σκάφος InSight της NASA, που σχεδιάστηκε για να εξερευνήσει το εσωτερικό του Άρη. Ο ρομποτικός προσεδαφιστής InSight ανέπτυξε ένα ευρυζωνικό σεισμόμετρο στην επιφάνεια του Άρη το 2018 επιτρέποντας την ανίχνευση σεισμικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών του Άρη και των προσκρούσεων μετεωριτών.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν παρατηρήσεις δύο σεισμικών γεγονότων που βρίσκονταν στο αντίθετο ημισφαίριο από το σεισμόμετρο για να μετρήσουν τους χρόνους διαδρομής των σεισμικών κυμάτων που πέρασαν μέσα από τον πυρήνα σε σχέση με τα σεισμικά κύματα που παρέμειναν στον μανδύα. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτές τις μετρήσεις για να δημιουργήσουν μοντέλα που περιγράφουν τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του και της ταχύτητας των ελαστικών κυμάτων.

Νέα δεδομένα για τον υγρό πυρήνα του Άρη

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, αποκάλυψε τις πρώτες ανιχνεύσεις σεισμικών κυμάτων που ταξιδεύουν στον πυρήνα του Άρη και οι μετρήσεις αυτής της ενέργειας έδειξαν ότι ο υγρός πυρήνας του πλανήτη είναι ελαφρώς πυκνότερος και μικρότερος από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα και αποτελείται από ένα μείγμα σιδήρου και πολλών άλλων στοιχείων, όπως μιας μεγάλης ποσότητας θείου και μικρότερων ποσοτήτων οξυγόνου, άνθρακα και υδρογόνου.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τζέσικα Ίρβινγκ, λέκτορας Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, «τα νέα αποτελέσματα είναι σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο σχηματισμός και η εξέλιξη του Άρη διαφέρουν από εκείνα της Γης. Οι νέες θεωρίες σχετικά με τις συνθήκες σχηματισμού και τα δομικά στοιχεία του κόκκινου πλανήτη θα πρέπει να είναι σε θέση να ταιριάζουν με τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα, όπως αποκαλύπτονται από αυτή τη νέα μελέτη».

Η εκπληκτικά μεγάλη ποσότητα ελαφρών στοιχείων που υπάρχουν στο εσωτερικό στρώμα του Άρη διαφέρει έντονα από το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό βάρους ελαφρών στοιχείων στον πυρήνα της Γης, υποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας του Άρη είναι πολύ λιγότερο πυκνός και περισσότερο συμπιεζόμενος από τον πυρήνα της Γης. «Η μοναδικότητα του πυρήνα της Γης της επιτρέπει να δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που μας προστατεύει από τους ηλιακούς ανέμους βοηθώντας να διατηρούμε το νερό. Ο πυρήνας του Άρη δεν δημιουργεί αυτή την προστατευτική ασπίδα και έτσι οι συνθήκες στην επιφάνεια του πλανήτη είναι εχθρικές για τη ζωή», εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωλογίας του συνεργαζόμενου στην έρευνα Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Νίκολας Σμερ.

Παρόλο που ο Άρης δεν έχει σήμερα μαγνητικό πεδίο, οι επιστήμονες υποθέτουν από τα ίχνη μαγνητισμού που παραμένουν στον φλοιό του Άρη ότι κάποτε υπήρχε μια μαγνητική θωράκιση παρόμοια με το γήινο πεδίο που δημιουργείται στον πυρήνα της Γης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Άρης εξελίχθηκε σταδιακά στις σημερινές του συνθήκες, μετατρεπόμενος από έναν πλανήτη με δυνητικά κατοικήσιμο περιβάλλον σε ένα απίστευτα εχθρικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ