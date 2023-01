Οι τάφοι στο νεκροταφείο της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner στο χωριό Μπακίνσκαγια στην περιοχή του Κρασνοντάρ τους τελευταίους μήνες αυξήθηκαν επτά φορές, γράφει η εφημερίδα The New York Times, βασιζόμενη σε ανάλυση βίντεο και δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τις δορυφορικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή στο νεκροταφείο υπάρχουν 170 τάφοι.

Παράλληλα οι δημοσιογράφοι της NYT παρατήρησαν ότι στον χώρο ταφής υπάρχει τοίχος με τεφροδόχους για τους μαχητές της Wagner που έχουν αποτεφρωθεί. Οι τεφροδόχοι εντοπίσθηκαν χάρη σ’ ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ιδρυτής της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν να καταθέτει λουλούδια σ έναν από τους τάφους του νεκροταφείου. Παράλληλα οι δημοσιογράφοι μέτρησαν 21 τοίχους με 42 υποδοχές ο κάθε τοίχος. «Δεν είναι σαφές αν όλοι αυτοί οι μαχητές σκοτώθηκαν στην Ουκρανία ή σε άλλες τοποθεσίες, αλλά τα πλάνα αυτά δίνουν μια σπάνια εικόνα για το μέγεθος των απωλειών της Wagner”.

Οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν επίσης να διερευνήσουν τις προσωπικότητες των μισθοφόρων που έχουν ταφεί στο νεκροταφείο. Τουλάχιστον 16 άτομα, των οποίων τα ονόματα και οι ημερομηνίες γέννησης αναγράφονται στους σταυρούς, είχαν καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα. Υποθέτουν επίσης ότι πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν πρόσφατα κοντά στο Μπαχμούτ και το Σολεντάρ.

Ο ιδρυτής της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν επιβεβαίωσε ότι στο εν λόγω νεκροταφείο θάβονται οι δικοί του μισθοφόροι. «Ναι αυτή η έκταση έχει παραχωρηθεί για την ταφή των μαχητών της Wagner».

«Σ’ αυτό βρίσκονται οι τάφοι εκείνων , που για διάφορους λόγους έγραψαν στην αίτηση τους ότι σε περίπτωση που σκοτωθούν επιθυμούν να ταφούν δίπλα στην εκκλησία της Wagner στην τοποθεσία Γκοριάτσιι Κλιούτς» αναφέρεται στο κανάλι του Πριγκόζιν «Κέπκα Πριγκόζινα» στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

