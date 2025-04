O Έλον Μασκ «οχυρώνει» τον Ντόναλντ Τραμπ: Η SpaceX φαβορί για την κατασκευή της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος»

«Ασπίδα προστασίας» στον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται – όπως όλα δείχνουν – να προσφέρει ο Έλον Μασκ. Η SpaceX και δύο συνεργάτες της έχουν αναδειχθεί ως επικρατέστεροι υποψήφιοι για να κερδίσουν ένα κρίσιμο τμήμα της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» του αμερικανού προέδρου, όπως δήλωσαν έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir που ειδικεύεται σε πλατφόρμες λογισμικού, καθώς και με την κατασκευάστρια drones και άλλων συστημάτων άμυνας Anduril, για να αναλάβουν βασικά μέρη του «Χρυσού Θόλου», με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο παρελθόν πως μία πυραυλική επίθεση θα μπορούσε να είναι «η πιο καταστροφική απειλή που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες που υπήρξαν σημαντικοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Έλον Μασκ έχει δωρίσει περισσότερα από ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βοηθήσει στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τώρα είναι ειδικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου που εργάζεται για τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

Παρά τα θετικά μηνύματα του Πενταγώνου προς τον όμιλο SpaceX, ορισμένες πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το «Golden Dome» του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ η τελική του δομή και ποιος θα επιλεγεί για να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τους επόμενους μήνες.

