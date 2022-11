Η Ρωσία οφείλει στην Ουκρανία πολεμικές αποζημιώσεις για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου, τόνισε σήμερα (14.11.2022) η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα, για το οποίο τάχθηκαν υπέρ τα 94 από τα 193 μέλη της και προβλέπει ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει στην Ουκρανία για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά την εισβολή των στρατευμάτων της.

Το ψήφισμα προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να υποστεί τις νομικές συνέπειες των παράνομων ενεργειών της, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων για τα θύματα και τις καταστροφές που προκάλεσε.

Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, αλλά έχουν πολιτική βαρύτητα.

‼️ The U.N. General Assembly approved a resolution calling for Russia to be held accountable for violating international law by invading Ukraine including by paying reparations.



In favour: 94

Against: 14

Abstention: 73 pic.twitter.com/zw53rbPJjz