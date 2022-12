Η λέξη της χρονιάς για το 2022 ανακοινώθηκε από την Οξφόρδη και είναι το «goblin mode», μια φράση της αργκό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την «απερίσκεπτη, αυτάρεσκη, τεμπέλικη, ατημέλητη ή άπληστη» συμπεριφορά που επιδεικνύει κάποιος.

Πρόκειται για την πρώτη λέξη της χρονιάς που ψηφίζεται από το κοινό και δεν την επιλέγουν οι γλωσσολόγοι της Οξφόρδης, την οποία επέλεξαν μεταξύ τριών επιλογών για το 2022. Το «goblin mode» κέρδισε με το συντριπτικό ποσοστό 93%, συγκεντρώνοντας 318.956 ψήφους.

Οι άλλες δύο επιλογές ήταν η λέξη «metaverse», που συγκέντρωσε 14.484 ψήφους, και η φράση «#IStandWith» που συγκέντρωσε 8.639 ψήφους. Σαφώς και αυτές οι λέξεις θα μπορούσαν να κερδίσουν τον τίτλο της «λέξης της χρονιάς», μετά το λανσάρισμα του Meta από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ αλλά και το κύμα συμπαράστασης που εκφράζει ο κόσμος μέσω social media στα θύματα διαφόρων περιστατικών και όχι μόνο.

Όμως, ο κόσμος μίλησε ή μάλλον… ψήφισε το «goblin mode» τον όρο της αργκό (slang term) που χρησιμοποιείται κυρίως σε εκφράσεις «είμαι σε goblin mode» ή «μπαίνω σε goblin mode». Η φράση βρίσκεται στο λεξικό της Οξφόρδης και χρησιμοποιείται για να εκφράσει την «απερίσκεπτη, αυτάρεσκη, τεμπέλικη, ατημέλητη ή άπληστη» συμπεριφορά που επιδεικνύει κάποιος.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη φράση άρχισε να εμφανίζεται στο ίντερνετ από το 2009, αλλά έγινε viral νωρίτερα μέσα στο 2022 λόγω ενός fake τίτλου που αφορούσε την ηθοποιό και μοντέλο Τζούλια Φοξ, ότι «δεν άρεσε στον Κάνιε Γουέστ όταν ήμουν σε goblin mode γι’ αυτό χωρίσαμε».

Η φράση εμφανίστηκε και σε μια δημοφιλή ανάρτηση στο Reddit που περιγράφει κάποιον που συμπεριφέρεται σαν καλικάντζαρος. Καθώς οι περιορισμοί του κορονοϊού άρχισαν να χαλαρώνουν παγκοσμίως, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το «goblin mode» για να εκφράσουν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν στον τρόπο ζωής πριν την πανδημία.

