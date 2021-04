Ασταμάτητο είναι το Perseverance της NASA. Μετά την φοβερή επιτυχία και το γεγονός ότι κατόρθωσε να μετατρέψει σε οξυγόνο τον αέρα του πλανήτη Άρη, τώρα το ελικόπτερό του έκανε με επιτυχία την δεύτερη πτήση του!

Το διαστημικό ελικόπτερο κατάφερε να ανέβει σε υψηλότερο υψόμετρο.

Το ελικόπτερο της NASA, Ingenuity, ένα μικρό drone, βάρους 1,8 κιλών, πέταξε ψηλά και η NASA το πανηγύρισε!

#MarsHelicopter Flight #2 is in the books! I’ve captured its higher, bolder flight, and I’ll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here's a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly