Sean «Combs» Diddy: Όταν προειδοποίησε τον Justin Bieber να κρατήσει ιδιωτικές τις κοινές τους περιπέτειες

«Ο Puff Daddy μου πήρε μια Λαμποργκίνι, αλλά δε μου την έδωσε ακόμη», είχε αποκαλύψει ο Justin Bieber το μακρινό 2011 σε κοινή συνέντευξη με τον Sean «Combs» Diddy που σήμερα αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στην εκπομπή του Jimmy Kimmel είχαν βρεθεί καλεσμένοι ο Puff Daddy και ο 17χρονος τότε Justin Bieber, οι οποίοι απαντούσαν σε ερωτήσεις για πιθανή συνεργασία τους στη μουσική αλλά και για την περίεργη φιλία τους. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφορεί από την συγκεκριμένη συνέντευξη 13 χρόνια μετά ο Diddy δίνει μια προειδοποίηση στον νεαρό σταρ να σιωπήσει για τις προηγούμενες περιπέτειές τους μαζί.

Το βίντεο επανεμφανίστηκε μετά την πρόσφατη σύλληψη του Puff Daddy για φερόμενη σεξουαλική διακίνηση και εκβιασμό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο ράππερ χαρακτήρισε τον Bieber ως «μικρό αδερφό», αλλά του είπε να μην μιλά για ορισμένα πράγματα που «δεν είναι για να γνωρίζουν όλοι».

O Diddy περιέγραψε τη φιλία τους «περίεργη», κάνοντας μια σύγκριση με το τηλεοπτικό δίδυμο Rob & Big. Εξέφρασε μια πατρική στοργή για τον Bieber, βλέποντάς τον ως ένα «μικρό αδερφό» που δεν διστάζει να ζητήσει καθοδήγηση. «Είναι κάποιος που σίγουρα τον έχουμε αγκαλιά και θέλουμε να τον προστατεύσουμε γιατί είναι πραγματικά τόσο καλός άνθρωπος εκτός από τα ταλέντα του», είχε αναφέρει πριν 13 χρόνια ο Puff Daddy.

DIDDY GOT AFTER JUSTIN BIEBER FOR REVEALING PRIVATE CONVERSATION

~2011



“…And he [Justin Bieber] knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television.”



Hard to find Jimmy Kimmel interview of P Diddy and Justin Bieber, 2011 pic.twitter.com/2ccuagtAMV