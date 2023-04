Δεν πήγε όπως αναμενόταν η παρθενική εκτόξευση του πανίσχυρου διαστημόπλοιου του Έλον Μασκ. Το Starship, όπως αναφέρει η NASA, ήταν ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, εξερράγη λίγο μετά την εκτόξευσή του!

Starship Super Heavy has experienced an anomaly before stage separation! 💥 pic.twitter.com/MVw0bonkTi

Το διαστημόπλοιο Starship, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ για ταξίδια προς την Σελήνη και τον Άρη, είχε ύψος σχεδόν 120 μέτρα και ήταν σχεδιασμένο να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο στην ιστορία.

Η εκτόξευση του έγινε από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας και η έκρηξη που έγινε, δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρία του δισεκατομμυριούχου ‘Ελον Μασκ.

Κι αυτό γιατί, το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός, ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK