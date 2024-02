Super Bowl: Πυροβολισμοί στην παρέλαση των Kansas City Chiefs για τη νίκη στον τελικό

Πανικός προκλήθηκε στο Κάνσας κατά την διάρκεια της παρέλασης των Kansas City Chiefs για την νίκη τους στον τελικό του Super Bowl, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Στις εικόνες που μεταδίδονται φαίνονται αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια να τρέχουν μέσα σε θέατρο του Κάνσας. Άνθρωποι τρέχουν να φύγουν από τα κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

“Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί “ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων”.

“Πολλοί άνθρωποι επλήγησαν από τα πυρά. Η κατάσταση των θυμάτων δεν έχει γίνει αμέσως σαφής. Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν”, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ανάμεσα τους και παιδιά.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5