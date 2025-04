TIME: Αυτοί είναι οι 100 πιο επιδραστικοί άνθρωποι στον κόσμο – Από τον Ντόναλντ Τραμπ έως τη Ντέμι Μουρ

Έχουν δύναμη, αποφασιστικότητα και πάνω απ΄ όλα τρομερή επιρροή σε άλλους. Πολιτικοί, επιχειρηματίες τεχνολογίας, μεγιστάνες επιχειρήσεων, καλλιτέχνες. Μόνο μία δήλωσή τους μπορεί να προκαλέσουν «αναταράξεις» σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την Ντέμι Μουρ έως τον Ντόναλντ Τραμπ και από τον έως Έλον Μασκ έως τη Σκάρλετ Γιόχανσον το περιοδικό Time παρουσιάζει τη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο για το 2025.

Και κάπου εκεί ανάμεσα στα ονόματα, όπως ήταν φυσικό, αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανταποκριτής του Time, Brian Bennett, πρότεινε τον αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν έχει αρπάξει τόσο βίαια τον έλεγχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσο ο Ντόναλντ Τραμπ».

Το πρόσωπο του Έλον Μασκ επέλεξε ο Simon Shuster, ανώτερος ανταποκριτής, σημειώνοντας πως η «μετεωρική άνοδος του δισεκατομμυριούχου της Tesla διακόπτεται από ξεσπάσματα φρενήρους ενέργειας, τα οποία συνήθως εμφανίζονται όταν αναλαμβάνει μία νέα πρόκληση».

Ο CEO της Dropbox, Drew Houston, επέλεξε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, επαινώντας τον για το ότι «είχε το θάρρος να ποντάρει τολμηρά στο μέλλον», καθώς ο συνιδρυτής του Facebook «επένδυσε επιθετικά στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, στηρίζοντας τελικά την ταυτότητα της Meta σε ένα όραμα που οι άλλοι ακόμη δεν μπορούσαν να δουν».

Παράλληλα, ανταποκρίτρια Alice Park επέλεξε τον «ανατροπέα της δημόσιας υγείας» και υποστηρικτή του αντιεμβολιαστικού κινήματος, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ, ο οποίος «ήδη ασκεί υπερβολικά μεγάλη επιρροή στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Shonda Rhimes πρότεινε τον «έξυπνο και διορατικό ηγέτη του streaming» Ted Sarandos, τον Ελληνοαμερικανό CEO του Netflix, επειδή είναι «ατρόμητα έξυπνος, ατρόμητα καινοτόμος, ατρόμητα ειλικρινής».

Ο δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Ryan Murphy επέλεξε τη γεμάτη ζωντάνια ηθοποιό Ντέμι Μουρ, η οποία όχι μόνο «διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα επί δεκαετίες», αλλά και «άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα».

Ο ηθοποιός Chris Evans πρότεινε τη Σκάρλετ Γιόχανσον, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο πολυδιάστατες, επιδραστικές και εμπορικά επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της».

Στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο βρίσκεται και ο Ντέμης Χασάμπης (Demis Hassabis).

Είναι Ελληνοκύπριος-Βρετανός επιστήμονας της Τεχνητής Νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, προγραμματιστής και επιχειρηματίας, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DeepMind, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εξαγοράστηκε από την Google το 2014.

