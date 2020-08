Για να συγκεντρώσει χρήματα για καλό σκοπό, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός The Weeknd, έπαιξε ως ψηφιακό avatar, επιτυχίες από το «After Hours» στην «The Weeknd Experience» στο TikTok ενώ, ταυτόχρονα, έδωσε πρόγευση καινούργιου τραγουδιού.

Η διάρκειας 20 λεπτών περφόρμανς περιλάμβανε ψηφιακές αποδόσεις των «Pray for Me», «Blinding Lights», «Save Your Tears», το ρεμίξ του «In Your Eyes» (πλήρες, με εμφάνιση καμέο της Doja Cat ως η γάτα-avatar της) και στα 7 λεπτά ακριβώς ένα διάρκειας ενός λεπτού μέρος ακυκλοφόρητου τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια της «Εμπειρίας», το avatar του Abel Makkonen Tesfaye -με την εμφάνιση της περσόνα του στο «After Hours»- αποδύθηκε σε ένα ταξίδι σε νέον χρώματα, τη στιγμή που οι χρήστες του TikTok επικοινωνούσαν με σχόλια τα οποία ενσωματώνονταν στη δράση.

Ο Abel Makkonen Tesfaye αξιοποίησε το show για να συγκεντρώσει χρήματα για την Equal Justice Initiative, τη με έδρα το Μοντγκόμερι στην Πολιτεία της Αλαμπάμα μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία διαθέτει νομική υποστήριξη σε εγκάθειρκτους που αδίκως έχουν καταδικαστεί. Σύμφωνα με το Rolling Stone, το TikTok προσέφερε για τον ίδιο λόγο το ισόποσο των δωρεών στις οποίες προχώρησαν οι φανατικοί θαυμαστές πριν αρχίσει το show στην εφαρμογή.

