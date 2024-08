Tim Walz: Ποιος είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Xάρις, βετεράνος της Εθνικής Φρουράς και πρώην δάσκαλος

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, είναι τελικά το πρόσωπο που επιλέχθηκε από την Κάμαλα Χάρις για αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Έμπειρος κυβερνήτης και πρώην δάσκαλος, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Κάμαλα Χάρις, η νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που φιλοδοξεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαδεχθεί τον Τζον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Αλλά ποιος είναι ο Tim Walz;

Γεννημένος στις 6 Απριλίου 1964, πρώην εκπαιδευτικός, βετεράνος της Εθνικής Φρουράς του Στρατού, ο Walz διανύει τη δεύτερη θητεία του ως κυβερνήτης της Μινεσότα και προεδρεύει της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών.

Προηγουμένως υπηρέτησε για 12 χρόνια στο Κογκρέσο, εκπροσωπώντας τη συντηρητική αγροτική περιφέρεια της Μινεσότα, στην οποία σημείωναν νίκες, κυρίως, Ρεπουμπλικάνοι. Επανεξελέγη πέντε φορές, αποχωρώντας το 2019 μετά την εκλογή του ως κυβερνήτη.

Επιλέγοντας τον Walz, η Κάμαλα Χάρις «επενδύει» σε έναν κυβερνήτη, βετεράνο και πρώην δάσκαλο για να απευθυνθεί στους λευκούς ψηφοφόρους.

Ο 60χρονος Walz, προώθησε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη Μινεσότα κατά τη δεύτερη θητεία του ως κυβερνήτης, όταν οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της πολιτειακής κυβέρνησης το 2023 – ένα όραμα για το τι ελπίζουν να κάνουν οι ίδιοι σε εθνικό επίπεδο.

Πριν λίγες ημέρες, ο Walz αποκάλεσε τον Τραμπ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ως «περίεργους μάγκες (weird)».

I’m telling you: these guys are weird. pic.twitter.com/fvNRNf7T7T

Η φράση αυτή του Walz έγινε viral στα social media και γρήγορα υιοθετήθηκε από την επίσημη καμπάνια της Χάρις.

Ο πρώην καθηγητής γυμνασίου και προπονητής ποδοσφαίρου κέρδισε την προσοχή των Δημοκρατικών για την ικανότητά του να καταφέρνει «ρητορικά χτυπήματα» στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς, χωρίς να φαίνεται επιθετικός.

I was a dues-paying union member for several decades.



As Governor, I’ll always stand up for collective bargaining, safe working conditions, apprenticeship programs, fair wages, and affordable health care. pic.twitter.com/IawDhYrszJ