Καζάνι που βράζει θυμίζει το Twitter, καθώς από τότε που αγόρασε την εταιρία ο Έλον Μασκ η κατάσταση έχει ξεφύγει…

Μετά τις μαζικές απολύσεις στο Twitter που ανακοίνωσε ο Ελον Μασκ, ήρθαν και… οι μαζικές παραιτήσεις. Μέσα σε μια ημέρα 1200 εργαζόμενοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την εταιρία μετά τις απαιτήσεις του νέου αφεντικού για υψηλής έντασης και ατελείωτων ωρών απασχόλησης, διαφορετικά μπορούν να αποχωρήσουν.

Οι σκληροί όροι του Μασκ δεν φαίνεται να αρέσουν και πολύ στους εργαζόμενους. Η προθεσμία στο τελεσίγραφο έληξε και όπως αναφέρει το Fortune 1.000 έως 1.200 εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί μέχρι στιγμής.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν έρχεται το τέλος του Twitter. Ο Ελον Μασκ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις παραιτήσεις και πρόσθεσε: «Θα μείνουν οι καλύτεροι».

The best people are staying, so I’m not super worried