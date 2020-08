Ακόμη ένα σοκαριστικό video, ακόμη ένα περιστατικό ακραίας αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από αστυνομικό μπροστά στα παιδιά του και τα μάτια πολλών ανθρώπων που έντρομοι έβλεπαν τα πάντα χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν.

Όλα έγιναν στις 17:00 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Κυριακής στην πόλη Κενόσα, στην πολιτεία του Γουισκόνσιν, στις ΗΠΑ. Ένας μαύρος άνδρας, όπως φαίνεται σε σοκαριστικό video, πυροβολήθηκε επτά φορές (!) από αστυνομικό την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του!

Το όνομα του θύματος, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση είναι Τζέικομπ Μπλέικ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Γουισκόνσιν, Τόνι Έβερς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Kenosha News, που επικαλείται η Washington Post, ο μαύρος άνδρας δέχτηκε τους επτά πυροβολισμούς από τον λευκό αστυνομικό ενώ στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα παιδιά του. Σύμφωνα δε με τον Μπεν Κραμπ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έγραψε στο twitter ότι στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πυροβολισμού ήταν οι τρεις γιοί του!

Στις σοκαριστικές εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, το θύμα φαίνεται να κινείται προς το αυτοκίνητό του, δεν φαίνεται να κρατά όπλο ούτε και να απειλεί τους αστυνομικούς. Κατευθύνεται στο γκρι SUV και μόλις ανοίγει την πόρτα του οδηγού, ο ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβολεί εξ επαφής πισώπλατα! Στο video ακούγονται τουλάχιστον επτά πυροβολισμοί!

Το video που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας είναι σοκαριστικό – ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ

Οι πρώτες πληροφορίες από το Γουισκόνσιν στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η αστυνομία κλήθηκε σε σπίτι στην πόλη Κενόσα για να περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άτυχος Μπλέικ προσπαθούσα να σταματήσει έναν καυγά και πως όταν έφτασαν οι δυο λευκοί αστυνομικοί επιχείρησαν να του κάνουν teaser!

Δεν δίνεται καμία εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα. Για το επεισόδιο θα διενεργηθεί έρευνα από το πολιτειακό υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης.

Αμέσως μόλις ανέβηκε στα social media το σοκαριστικό βίντεο, δεκάδες πολίτες να συγκεντρωθούν αμέσως μετά και να διαδηλώσουν στο σημείο όπου έγιναν όλα.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επιτόπου και έβαλαν φωτιές, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως η κομητεία Κενόσα κήρυξε έκτακτη απαγόρευση κυκλοφορίας και ζήτησε από τους πολίτες να απομακρυνθούν από τους δρόμους «για το καλό τους».

No one is waiting for details. Protesters in Kenosha face off against police. pic.twitter.com/oPssphMvOY