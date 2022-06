Ποιος δεν θα ζήλευε να ταξιδεύει για οχτώ χρόνια σε όλη την Ινδία και παράλληλα να συγκεντρώνει και να μαθαίνει συνταγές από τα πιο ιερά μέρη της; Αυτή ήταν τα τελευταία χρόνια η καθημερινότητα του διάσημου Ινδού σεφ και ιδιοκτήτη εστιατορίων, Vikas Khanna που συγκέντρωσε και κυκλοφόρησε έναν «πολυτελή» τόμο με αρχαίες γαστρονομικές παραδόσεις.

Ο τόμος του σεφ από την Ινδία, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Το «Sacred Foods of India» είναι επιχρυσωμένο και διακοσμημένο με κρύσταλλα. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλός άλλωστε, ένας τόμος που περιλαμβάνει αρχαίες γαστρονομικές παραδόσεις, 108 πολύτιμες συνταγές και αφηγείται την ιστορία κάθε ιερού τόπου και του πολιτισμού από τον οποίο προέρχεται.

