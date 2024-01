Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ θεωρούν πως οι δεσμοί της UNRWA – του Γραφείου Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες – με τη Χαμάς είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, αποκαλύπτει σε χθεσινό (29.1.2024) δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η WSJ, μετά από την εξέταση «εκθέσεων» για το ζήτημα, εκτιμάται πως γύρω το 10% των των κατά προσέγγιση 12.000 εργαζομένων του UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας έχει σχέσεις με τη Χαμάς ή την Ισλαμική Τζιχάντ, χωρίς να λογαριάζονται οι 12 που κατά τις Αρχές του Ισραήλ ενεπλάκησαν – οι 6 φέρονται να συμμετείχαν – στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Οι κατηγορίες των ισραηλινών Αρχών προκάλεσαν κατακραυγή στη Δύση. Δώδεκα χώρες, μεταξύ των όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανακοίνωσαν την αναστολή της χρηματοδότησής τους στην UNRWA, παρά τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα μπορέσει να συνεχίσει την αποστολή της.

«Από το ‘είναι μόνο 12 σάπια μήλα’ φθάσαμε στο ‘όπα, ξεχάσαμε δυο μηδενικά, είναι 1.200 σάπια μήλα’, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πιστέψτε με, είναι πολύ περισσότεροι», ανέφερε αργά χθες βράδυ μέσω X (του πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Έιλον Λεβί.

We’ve gone from “it’s only 12 bad apples” to “oops we forgot two zeroes, it’s 1,200 bad apples” in a very short news cycle. Believe me, there’s more.