Ένα μαχητικό αεροσκάφος της Ρωσίας παραλίγο να καταρρίψει ένα βρετανικό αεροσκάφος επιτήρησης την περσινή χρονιά, αποκαλύπτει με σημερινό της δημοσίευμα (Κυριακή, 9.4.2023) η Washington Post, τονίζοντας τη σημασία του περιστατικού, αφού λίγο έλειψε να χρειαστεί η εμπλοκή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία…

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό με το μαχητικό αεροσκάφος της Ρωσίας και το αεροσκάφος επιτήρησης της Βρετανίας συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022 στα ανοιχτά των ακτών της βαριά οχυρωμένης ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία κατέλαβαν τα ρωσικά στρατεύματα το 2014.

Στο έγγραφο, ένα από τα δεκάδες απόρρητα απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου που διέρρευσαν και οδήγησαν σε έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρεται στο περιστατικό ως «την παραλίγο κατάρριψη του UK RJ» για το βρετανικό RC-135 αεροσκάφος επιτήρησης, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ραδιοφωνικών εκπομπών και άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Το περιστατικό με τα αεροσκάφη της Βρετανίας και της Ρωσίας είχε αποκαλύψει στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, αναφέροντας ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-27 είχαν αναχαιτίσει το RC-135 στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα πετώντας «απερίσκεπτα» κοντά τους.

Βέβαια, όπως αναφέρει η Washington Post, ο Μπεν Γουάλας είχε υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού, αφού ανέφερε ότι το ένα από τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη «εκτόξευσε πύραυλο» και το απέδωσε σε τεχνική δυσλειτουργία ενώ τόνισε ότι είχε συνομιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με αυτό.

