Yπόθεση Μαντλίν: Νέα στοιχεία για τον Γερμανό παιδόφιλο 

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν. Ο Γερμανό παιδόφιλος, όπως έγινε γνωστό, συνήθιζε να κλέβει «από ξενοδοχεία και παραθεριστικά σπίτια».

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με την οικογένειά της στην Πορτογαλία το 2007. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και οι έρευνες μετά από 13 χρόνια δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

Εξέλιξη είχαμε τον Ιούνιο του 2020, όταν οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Γερμανός θεωρείται ύποπτος. Πρόκειται για τον 43χρονο Christian Brueckner, ο οποίος σύμφωνα με το CBS αποκάλυψε μεθυσμένος το 2017 σε έναν φίλο του ότι έχει πληροφορίες για τη μικρή Μαντλίν.

Thirteen years after a child is abducted, investigators have a credible suspect. Is the puzzle of what happened to her complete? #48Hours correspondent @PeterVanSant investigates: https://t.co/EobVE37FQS