Αδιανόητο: Έριξε καυτό νερό στο αγόρι της και το ανέβασε στο Snapchat (pic)

Σοκ έχει προκαλέσει ένα περίεργο περιστατικό ανάμεσα σε ένα ζευγάρι στην πολιτεία Ιλινόι των ΗΠΑ. Μια 22χρονη κοπέλα έριξε καυτό νερό στο αγόρι της, την ώρα που εκείνος κοιμόταν, και στη συνέχεια ανέβασε το βιντέακι στα social media.

Σύμφωνα με την New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιανουαρίου στο διαμέρισμά του ζευγαριού στην πόλη Roselle. Το αγόρι της 22χρονης Alexis Sykes κοιμόταν στον καναπέ, όταν εκείνη του έριξε καυτό νερό. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Αρχές μόλις εκείνος σηκώθηκε από τους πόνους που του προκάλεσαν τα εγκαύματα, εκείνη του έκρυψε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και αντί να τον βοηθήσει ή να τον πάει στο νοσοκομείο, ανέβασε το βιντεάκι της στο Snapchat…

Woman allegedly poured boiling water on boyfriend, posted it on Snapchat https://t.co/thQZDZ4vG5 pic.twitter.com/3NSV3bqNnL