Αδιανόητο: Πήγε με τη γυναίκα του βόλτα στην παραλία και προσπάθησε να τη θάψει ζωντανή (pic)

Όλα τα ζευγάρια μπορεί να μαλώνουν, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση η κατάσταση πραγματικά ξέφυγαν τα πράγματα… Ένας 23χρονος στις ΗΠΑ αποδείχθηκε ιδιαίτερα οξύθυμος αφού επιχείρησε να θάψει (!) ζωντανή τη γυναίκα του ενώ είχαν πάει βόλτα στην παραλία.

Το σοκαριστικό περιστατικό, σύμφωνα με τη New York Post, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (25/2) στην Καλιφόρνια. Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει και κάλεσε αμέσως τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το ζευγάρι είχε πάει βόλτα στην παραλία όταν κάποια στιγμή ο 23χρονος άρχισε να επιτίθεται στη σύντροφό του. Αρχικά, όπως κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές ο σύζυγός την πέταξε στην θάλασσα, στη συνέχεια την πέταξε από τον πύργο των ναυαγοσωστών που βρίσκονταν στο σημείο και στο τέλος την έριξε σε μία τρύπα που ήταν ανοιχτή στην άμμο. Η κοπέλα πάλευε να διαφύγει αλλά εκείνος την κλωτσούσε και προσπαθούσε να τη θάψει…

Κάποια στιγμή όμως ο 23χρονος σταμάτησε μάλλον γιατί άκουσε θόρυβο και η κοπέλα κατάφερε να διαφύγει.

Ο Jose Luis Mares εντοπίσθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη. Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Man attempts to bury wife alive at California beach, cops say https://t.co/VQP56RqMI5 pic.twitter.com/W03sBKQsah