Τραγικό τέλος είχε ένα αγοράκι μόλις 21 μηνών στη Ρωσία, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε από το παράθυρο του σπιτιού τους. Η σορός του μικρού παιδιού εντοπίστηκε από τις Αρχές, οι οποίες ενημέρωσαν τους γονείς.

Ο μικρός Timofei, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να κατάφερε να σκαρφαλώσει από την κούνια του και να φτάσει στο παράθυρο του δωματίου, το οποίο βρίσκεται στον 14ο όροφο της πολυκατοικίας, και από εκεί έπεσε. Οι γονείς του – 21 και 23 ετών – είχαν βάλει το παιδί για ύπνο και, όπως αναφέρουν οι Αρχές, έπιναν και δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε ξυπνήσει.

Για την κατάληξη του παιδιού τους, όπως αναφέρει η Daily Mail, ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς που χτύπησαν το κουδούνι τους και τους ενημέρωσαν ότι βρήκαν την σορό του.

One-year-old boy falls 150ft to his death from 14th floor of tower block while his parents were drinking’ in Russia https://t.co/7aIECEuwkl