Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17.12.2022) στο Αφγανιστάν όταν έναν βυτιοφόρο ανετράπη και έπιασε φωτιά μέσα σε μια σήραγγα στο πέρασμα Σαλάνγκ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της τραγωδίας, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται σε 31.

Στο δυστύχημα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν, τραυματίστηκαν επίσης τριάντα επτά άνθρωποι. Σύμφωνα με έναν επαρχιακό αξιωματούχο αρμόδιο για θέματα υγείας, τον Αμπντουλάχ Αφγαν Μαλ, «πολλές γυναίκες και παιδιά που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα» και συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Το βράδυ του Σαββάτου, «ένα βυτιοφόρο ανατράπηκε και έπιασε φωτιά μέσα στη σήραγγα Σαλάνγκ, και η φωτιά απλώθηκε σε πολλά άλλα οχήματα», δήλωσε χθες Κυριακή (18.12.2022) ο Χαμιντουλάχ Μισμπάζ, εκπρόσωπος του υπουργείου Δημοσίων Έργων. Ο Χεκματουλάχ Σαμίμ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Παρουάν, έδωσε χθες Κυριακή (18.12.2022) απολογισμό 19 νεκρούς και 32 τραυματίες.

19 people died as a result of the explosion of a fuel #tanker in the #Salang #Tunnel , the only gateway connecting #Afghanistan 's northern provinces to the capital. pic.twitter.com/UexYwjTnE9

State-run @BakhtarNA, quoted the Taliban's spokesman for the ministry of public works, saying that the number of #casualties in #Salang, climbed to 39, including 9 killed&30 more wounded.

Here are some photos of the aftermath of incident from Social Media:https://t.co/D0SykqWYr5 https://t.co/IZGO3Ww874 pic.twitter.com/yUgYYClStR