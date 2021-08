Αφγανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ακούστηκε έκρηξη στην Καμπούλ, κοντά στο αεροδρόμιο, όταν ρουκέτα έπεσε σε κτίριο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS-Κ στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που κόστισε τη ζωή σε 170 ανθρώπους.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw