Σε γέλια ξέσπασε ένας Ταλιμπάν όταν μια δημοσιογράφος τον ρώτησε on camera, αν στη νέα κυβέρνηση θα μπορούν να συμμετέχουν και γυναίκες. Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν έχει δημιουργήσει σε διεθνές επίπεδο μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για τις εικόνες χάους αλλά και για την τύχη των γυναικών και των κοριτσιών.

Οι διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι θα «σεβαστούν» τα δικαιώματα των γυναικών και πως «θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία και θα μπορούν να φεύγουν μόνες τους από τα σπίτια τους χωρίς ανδρική συνοδεία» δεν πείθουν. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι το νέο καθεστώς θα στηρίζεται στην σαρία, γεγονός που οδηγεί αυτομάτως στην καταπάτηση των ελευθεριών των γυναικών, καθώς δεν μπορούν να εκφραστούν, να αποφασίσουν μόνες τους και αντιμετωπίζονται ως… αντικείμενα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την αντίδραση ενός στελέχους των Ταλιμπάν όταν ερωτήθηκε από μία δημοσιογράφο για το πώς θα διαμορφωθεί το νέο καθεστώς και αν οι γυναίκες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξουσία. Ο Ταλιμπάν ξεκαθάρισε ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα βασίζονται στη σαρία και όταν ερωτώθηκε για τον αν θα μπορούν ψηφίζουν και να εκλέγονται… γέλασε. Ζήτησε μάλιστα από την δημοσιογράφο να σταματήσει να τραβάει.

Ξέσπασε σε γέλια, έπιασε το κεφάλι του και είπε στους άλλους δύο Ταλιμπάν που τον συνόδευαν: «Με έκανε να γελάσω».

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians – and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says. pic.twitter.com/km0s1Lkzx5

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ώρες αίσθηση στα social media έχουν προκαλέσει και δύο φωτογραφίες δημοσιογράφου του CNN που βρίσκεται στο Αφγανιστάν και καταγράφει τα όσα συμβαίνουν με τους Ταλιμπάν. Στη μία φωτογραφία – πριν την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν – η δημοσιογράφος Κλαρίσα Γουόρντ εμφανίζεται σε ρεπορτάζ με χρωματιστά ρούχα και ακάλυπτο το κεφάλι και τα χέρια της. Στην άλλη φωτογραφία – λιγότερο από ένα 24ωρο μετά – η δημοσιογράφος του CNN εμφανίσθηκε στους δρόμους της Καμπούλ, πλήρως μεταμφιεσμένη, με καλυμμένα μαλλιά, φορώντας την παραδοσιακή μαντίλα “χιτζάμπ”.

Η δημοσιογράφος του CNN Κλαρίσα Γουόρντ εξήγησε στο Twitter το πλήρες υπόβαθρο των φωτογραφιών αυτών. «Αυτό το meme είναι ανακριβές. Η πάνω φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα σε ένα ιδιωτικό συγκρότημα. Η κάτω από τους δρόμους της Καμπούλ που βρίσκονται υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Πάντα φορούσα μαντήλι στους δρόμους της Καμπούλ στο παρελθόν, αν και δεν είχα πλήρως καλυμμένα τα μαλλιά μου. Επομένως υπάρχει μια διαφορά αλλά όχι τόσο έντονη» γράφει στην ανάρτησή της.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE