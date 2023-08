Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην πόλη Χοστ στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χοστ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκρηξη στο Αφγανιστάν και δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν επρόκειτο για ατύχημα ή επίθεση.

Η έρευνα των δυνάμεων ασφαλείας για τα αίτια της έκρηξης, που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της παραμεθόριας με το Πακιστάν πόλης Χοστ γύρω στις 11:00 π.μ. (09:30 ώρα Ελλάδας), βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

Οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν είναι πολίτες, τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα θύματα είναι Αφγανοί και άτομα που έχουν καταφύγει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν.

Η στιγμή της έκρηξης φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

A tragic explosion at a hotel in Afghanistan's Khost province has left three people dead and seven others injured.



The exact cause of the blast remains unclear, but the region, near the Pakistan border, has been marred by ongoing violence between various militant groups.… pic.twitter.com/ZoE7KVrHVH