Δύο ακόμη ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ στα προάστια της Καμπούλ στο Αφγανιστάν μετέδωσε σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Η μία έκρηξη φέρεται να έγινε από παγιδευμένο όχημα στην περιοχή Πούλι Σουχτάμπ της Καμπούλ σύμφωνα με δημοσιογράφους. Πρόκειται για όχημα των Ταλιμπάν που έπεσε σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με τη Russia Today.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανέφεραν η εφημερίδα Wall Street Journal και το Sputnik, επικαλούμενοι μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 60 Αφγανοί σκοτώθηκαν και ακόμη 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι τουλάχιστον 12.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι 11 από αυτούς ήταν πεζοναύτες

Βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν σήμερα τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, προκαλώντας λουτρό αίματος με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων είναι και παιδιά.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

UPDATE: Video after Kabul airport explosion shows multiple people dead on street. The video has been edited and blurred to hide the Graphic part. pic.twitter.com/YACkv08gge

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Injured people are seen being carried away to hospital in Kabul after two explosions outside of the airport.



Follow live updates on this breaking story: https://t.co/gBsX1lCZRN pic.twitter.com/bSrA5dMoWX