Μια μικρή ομάδα θαρραλέων γυναικών αποφάσισε να διαδηλώσει στην Καμπούλ σχετικά με την απόφαση των Ταλιμπάν που δεν επιτρέπει πλέον στις γυναίκες του Αφγανιστάν να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια.

Περίπου 20 γυναίκες από το Αφγανιστάν τόλμησαν να βγουν στους δρόμους της Καμπούλ για να διαδηλώσουν, ενώ αρκετές από αυτές συνελήφθησαν. «Δικαιώματα για όλους ή για κανένα», φώναζαν οι διαδηλώτριες σε συνοικία της Καμπούλ, σύμφωνα με βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Αφγανές, ντυμένες με χιτζάμπ και ορισμένες φορώντας μάσκες, διαδήλωσαν στο δρόμο με υψωμένες γροθιές διεκδικώντας το δικαίωμά τους να σπουδάζουν.

Όμως «ορισμένες γυναίκες συνελήφθησαν από γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες τις πήραν μαζί τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

«Δύο γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, όμως άλλες παραμένουν υπό κράτηση», πρόσθεσε.

A day after of the Taliban BANNED female university education, women & girls have come out on the streets of Kabul protesting against the decree.



They chant —“Either for everyone or for no one. One for all, all for one”



Amplify their voices.pic.twitter.com/mWbf5Mtcr2