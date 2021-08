Oι Ταλιμπάν έδωσαν χθες (14.08.2021) στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ (νότια), μιας πόλης του Αφγανιστάν που κατέλαβαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο, διακρίνεται ένας μαχητής να περπατά γύρω από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk με τα χρώματα της πολεμικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν.

Κατόπιν, ο μαχητής φεύγει από το υπόστεγο και μπορεί κανείς να δει σε μακρινή απόσταση στον διάδρομο ένα δεύτερο ελικόπτερο του ίδιου τύπου.

Στη συνέχεια, ενώ ο μαχητής επιστρέφει στο υπόστεγο, διακρίνονται δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και κάποιος ακούγεται να λέει «Αυτή είναι η βούληση του Αλλάχ!».

“The Taliban are now in possession of more Blackhawk helicopters than 166 other nations around the globe” #Taliban pic.twitter.com/xwyeZNiW3a

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν αυτά τα ελικόπτερα θα μπορούσαν να είναι σύντομα λειτουργικά. Το παρμπρίζ του Black Hawk είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα και το ελικόπτερο μοιάζει να μην έχει αριστερό κινητήρα.

Οι έλικες λείπουν από τα δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα, που βρίσκονται κοντά στο υπόστεγο και το ένα εξ αυτών είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα.

Ένας από τους μαχητές ακούγεται να λέει ότι πέντε ελικόπτερα και διάφορα αεριωθούμενα βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ.

Το AFP δεν βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των στρατιωτικών αεροσκαφών που βρίσκονται σε αυτό το αεροδρόμιο.

Οι ειδικοί αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα για τους Ταλιμπάν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αυτά τα ελικόπτερα και αεροσκάφη, καθώς δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό για να τα επιδιορθώσει και να τα πιλοτάρει.

Σε άλλα βίντεο που προέρχονται από αφγανικές πόλεις, που κατέλαβαν οι Ταλιμπάν, οι μαχητές τους ποζάρουν κρατώντας όπλα που κατέσχεσαν από τις αφγανικές δυνάμεις ή κάνουν περιπολίες σε οχήματα που ανήκαν στις ειδικές δυνάμεις του Αφγανιστάν.

#Bitcoin used for crime?



USD is used for this👇

The Taliban have now captured billions of dollars worth of military equipment, including:



2x Blackhawk helicopters

2x attack helicopters

4x Mi-17 transport helicopters

4x Scan Eagle UAVs (drones) pic.twitter.com/pAl5zqrT6W