Δεν έχουν προηγούμενο οι εικόνες που έρχονται από το Αφγανιστάν και δείχνουν ότι μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν δικούς τους νόμους και αποφάσισαν να παραδειγματίσουν τους πολίτες που διαπράττουν ή σκοπεύουν να διαπράξουν αδικήματα με ένα φρικτό τρόπο. Κρέμασαν λοιπόν τα άψυχα σώματα των φερόμενων εγκληματιών από γερανούς έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο να τους δουν όλοι.

Taliban hang dead bodies of alleged thieves in another gruesome public display of slain criminals https://t.co/NrOBCJrIgM pic.twitter.com/8dEwiRDl0z