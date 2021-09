Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα όσα συμβαίνουν στην κοιλάδα του Πανσίρ, το προπύργιο των ανταρτών στο Αφγανιστάν. Σκληρές μάχες διεξάγονται εδώ και μέρες ανάμεσα στους Ταλιμπάν και στους αντάρτες της κοιλάδας, ενώ πριν λίγες ώρες οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι έχουν πλέον τον «πλήρη» έλεγχο της κοιλάδας.

«Με τη νίκη αυτή η χώρα μας βγαίνει τελείως πλέον από τον μαρασμό του πολέμου», ανέφερε ο βασικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής από πλευράς του Άχμαντ Μασούντ, του επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Εθνικού Μετώπου Αντίστασης (ΕΜΑ).

Φωτογραφίες οι οποίες μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μαχητές των Ταλιμπάν να στέκονται μπροστά στην πύλη του κτιριακού συγκροτήματος του κυβερνήτη του Πανσίρ.

