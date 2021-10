Υψηλόβαθμα στελέχη των Ταλιμπάν συναντήθηκαν σήμερα, Τρίτη (5/10) στην Καμπούλ με έναν απεσταλμένο της Βρετανίας, σε μια προσπάθεια του νέου καθεστώτος να αποφύγει την διπλωματική απομόνωση και να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα για τα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν, αν και έχουν βρίσκονται στην εξουσία εδώ και 50 ημέρες, δεν έχουν αναγνωριστεί από καμία χώρα μέχρι σήμερα. Το νέο ισλαμιστικό καθεστώς είναι αντιμέτωπο με μια σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση, σε μια χώρα που εξαρτάται πλήρως από τη διεθνή βοήθεια, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, και φαίνεται να επιχειρεί να πολλαπλασιάσει τους διπλωματικούς ελιγμούς ώστε να φτάσει σε κάποιες, τις πρώτες, συμβιβαστικές λύσεις.

Ο Βρετανός απεσταλμένος για το Αφγανιστάν Σάιμον Γκας έγινε δεκτός στην Καμπούλ από τον Αμίρ Χαν Μουτάκι, τον υπουργό Εξωτερικών των Ταλιμπάν, καθώς και από τον Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, τον αντιπρόεδρο της νέας κυβέρνησης, ανέφερε το Foreign Office. Ο Γκας, ήδη πολύ δραστήριος στα παρασκήνια, από το Κατάρ, συζήτησε με τους εκπροσώπους των Ταλιμπάν «την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει το Αφγανιστάν, τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευχθεί να ξαναγίνει η χώρα εστία της διεθνούς τρομοκρατίας και την ανάγκη να επιτραπεί να φύγουν εκείνοι που το επιθυμούν», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι χαιρέτισε τις επαφές αυτές αναρτώντας στο Twitter σειρά φωτογραφιών και σημειώνοντας ότι επρόκειτο για «λεπτομερείς συζητήσεις με αντικείμενο την επανέναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Το Foreign Office ωστόσο εμφανίστηκε πολύ πιο επιφυλακτικό, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις αφορούσαν επίσης «τη μεταχείριση των μειονοτήτων και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών».

Η Δύση έχει θέσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ως θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σύναψη οποιασδήποτε σχέσης με τους Ταλιμπάν. Οι τελευταίοι έχουν κάνει κάποιες, μικρές χειρονομίες για να καθησυχάσουν τους Δυτικούς. Νωρίτερα σήμερα εκπαιδευτικοί και ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν ότι οι μαθήτριες επέστρεψαν σε ορισμένα γυμνάσια και λύκεια της επαρχίας Κουντούζ, όμως αυτό δεν ισχύει και για την υπόλοιπη χώρα.

Simon Gass, British PM Johnson’s high representative for Afghanistan, met Taliban leaders including Amir Khan Muttaqi, Mullah Abdul Ghani Baradar and Abdul Salam Hanafi, the Foreign Office said.#Taliban #afghanistan #UK #UnitedKingdom pic.twitter.com/XPSiyiO7oH